Η Ουνικάχα Μάλαγα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή από τη νέα σεζόν, με το όνομα του Πάμπλο Λάσο να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους.

Ο Ίμπον Ναβάρο βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην έξοδο της Ουνικάχα Μάλαγα και η ομάδα της Ανδαλουσίας ψάχνει τον επόμενο προπονητή που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου.

Την ώρα που ο Ναβάρο φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με τον Ερυθρό Αστέρα, η Μάλαγα έχει «κυκλώσει» και το όνομα του Πάμπλο Λάσο.

Ο Λάσο αναμένεται να αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές καθώς ο Λούκα Μπάνκι ετοιμάζεται ήδη να πάρει τη θέση του. Όπερ και σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος στην αγορά των προπονητών.

Και να 'ταν ο μοναδικός που κοιτάζει η Μάλαγα; Σύμφωνα με την Marca μερικά από τα ονόματα που «εξετάζει» για τη θέση του head coach είναι και αυτά των Άλεξ Μουμπρού, Βέλικο Μρσιτς, Χάουμε Πονσαρνάου, Μόντσο Φερνάντεθ και Ζεράρ Ενκουέντρα.