Δείτε τα όσα έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς πρωταθλήματος με την Μπασκόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε παντελώς «άδεια» μετά το Final Four και την απώλεια του τροπαίου γνωρίζοντας την ήττα από τη Μπασκόνια εντός έδρας με 88-83.

Σε αυτό το ματς είχε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόσφατο Final Four.

Ο Τούρκος, πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε 19:29 και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 5 πόντους έχοντας 2/5 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.