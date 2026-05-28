Γιούρτσεβεν: Αυτά έκανε ο Τούρκος σέντερ στο ντεμπούτο του με τη Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε παντελώς «άδεια» μετά το Final Four και την απώλεια του τροπαίου γνωρίζοντας την ήττα από τη Μπασκόνια εντός έδρας με 88-83.
Σε αυτό το ματς είχε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόσφατο Final Four.
Ο Τούρκος, πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε 19:29 και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 5 πόντους έχοντας 2/5 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.