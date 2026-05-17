Τενερίφη - Μπαρτσελόνα 97-102: Μεγάλο «διπλό» και 5 σερί νίκες!
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να παίρνει τη νίκη μέσα στην Τενερίφη με 97-102 και συνέχισε την ανοδική πορεία της στην ACB.
Αυτή ήταν η πέμπτη σερί νίκη για την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πατήσει γκάζι και έβγαλε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό της από την Μονακό στα Play In της EuroLeague.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και στο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 16-27, ενώ στο ημίχρονο το σκορ ήταν 43-58. Η Τενερίφη έκανε την ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο (71-75, 30'), όμως στο τέλος η Μπαρτσελόνα κράτησε τον έλεγχο και πήρε τη νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 23-9, με την Τενερίφη να υποχωρεί στο 17-14.
Ο Μάρκος είχε 18 πόντους για την Μπαρτσελόνα, ενώ 16 πρόσθεσε ο Πάντερ, 13 ο Φαλ και άλλους τόσους ο Σενγκέλια.
Ο Χουέρτας παραμένει αειθαλής, έχοντας 20 πόντους, με τον Φιτιπάλντο να προσθέτει 19 και τον Αμπρομάιτις 16, όμως δεν ήταν αρκετοί για την Τενερίφη.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 43-58, 71-75, 97-102.
