Με δηλώσεις του, ο Ζοσέ Μουρίνιο διέψευσε κάθε σενάριο που τον συνδέει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο να συνδέεται επίμονα με την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο καιρό, ωστόσο ο ίδιος ο Πορτογάλος διέψευσε τα σενάρια, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα με την Μπράγκα για την Primeira Liga.

Μεταξύ άλλων, ο Special One ανέφερε ότι «δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο ή με κάποιο άτομο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσει με κανέναν πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν είναι οι επαγγελματίες που αποφασίζουν αν ενδιαφέρονται να πάνε κάπου ή όχι. Όταν προκύπτει κάτι με παίκτες ή προπονητές, είναι οι σύλλογοι που δείχνουν ενδιαφέρον και ξεκινούν διαδικασίες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αυτούς που θέλουν. Δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο ή με κάποιο άτομο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος επίσης δεν πρόκειται να έχω. Μετά υπάρχει ένα διάστημα μίας εβδομάδας όπου θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσω. Όλες οι ιστορίες περί απαιτήσεων και συναντήσεων είναι εικασίες».

