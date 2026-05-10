Μουρίνιο: Το ξέκοψε για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο να συνδέεται επίμονα με την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο καιρό, ωστόσο ο ίδιος ο Πορτογάλος διέψευσε τα σενάρια, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα με την Μπράγκα για την Primeira Liga.
Μεταξύ άλλων, ο Special One ανέφερε ότι «δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο ή με κάποιο άτομο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσει με κανέναν πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν είναι οι επαγγελματίες που αποφασίζουν αν ενδιαφέρονται να πάνε κάπου ή όχι. Όταν προκύπτει κάτι με παίκτες ή προπονητές, είναι οι σύλλογοι που δείχνουν ενδιαφέρον και ξεκινούν διαδικασίες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αυτούς που θέλουν. Δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο ή με κάποιο άτομο από τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος επίσης δεν πρόκειται να έχω. Μετά υπάρχει ένα διάστημα μίας εβδομάδας όπου θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσω. Όλες οι ιστορίες περί απαιτήσεων και συναντήσεων είναι εικασίες».
❌ José Mourinho dément les contacts avec le Real Madrid... Pour l'instant ! pic.twitter.com/OpKn95IhgF— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2026
🚨 José Mourinho 𝗡𝗘𝗚𝗔 a existência de contactos com o Real Madrid:— Diário de Transferências (@DTransferencias) May 10, 2026
🎙️ “𝘕𝘰 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘰 𝘧𝘶𝘵𝘦𝘣𝘰𝘭 𝘯ã𝘰 𝘴ã𝘰 𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘵ê𝘮 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮 𝘪𝘳 𝘰𝘶 𝘯ã𝘰 𝘪𝘳. 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘨𝘶𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘪𝘴𝘢 𝘢𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘤𝘦 𝘤𝘰𝘮… pic.twitter.com/SUAEuFzXql
