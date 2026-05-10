Αν και είχαν ακουστεί πολλά για την 12άδα της Βαλένθια ενόψει του αγώνα με τη Μπασκόνια, τελικά θα δώσουν το «παρών» οι 11 από τους 12 παίκτες των δύο αγώνων στο «T-Center».

Ερωτηματικό αποτελούσε η 12άδα της Βαλένθια ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια για την 30η αγωνιστική της ACB.

Αν και οι «Ταρόνιας» ζητούσαν αναβολή του αγώνα λόγω του Game 5 με τον Παναθηναϊκό, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και η ομάδα του Μαρτίνεθ θα υποδεχθεί την ομάδα της Βιτόρια.

Μάλιστα όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκαν παίκτες από την U-22 οπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά η 12άδα της ομάδας είναι σχεδόν... ίδια με αυτή του Telekom Center Athens.

Ο μοναδικός που έμεινε εκτός κατόπιν επιλογής του Ισπανού προπονητή ήταν ο Μπράνκου Μπαντιό, όπως επίσης και ο τραυματίας, Χοσέπ Πουέρτο.

Έτσι λοιπόν οι «12» της Βαλένθια αποτελούνται από τους Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σάκο, Τόμπσον, Κόστελο, Νόγκες και Σιμά.