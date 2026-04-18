Η Μπιλμπάο ηττήθηκε από την Μανρέσα με 84-80 μέσα στο γήπεδό της, τέσσερις ημέρες πριν τον πρώτο τελικό με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ήττα για την Μπιλμπάο από τη Μανρέσα με 80-84 στο τελευταίο παιχνίδι της, πριν τον τελικό με τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup.

Η αντίπαλος του «δικεφάλου» δεν κατάφερε να βρει τη νίκη, καθώς ένα νωθρό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο,που είχε σκοράρει μόλις 17 πόντους ήταν αρκετό, έτσι ώστε να ηττηθεί στο τέλος στις λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα με τη Μανρέσα να προηγείται (82-80) και 10 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Τζάστιν Γιαγουόρσκι αστόχησε σε τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν το ριμπάουντ, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκης, φεύγοντας με το... διπλό από την «Bilbao Arena».

Κορυφαίος για τη Μανρέσα ο Μπρουκς με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Φρέι με 20 πόντους.

Πλέον η Μπιλμπάο στρέφει την προσοχή της στον πρώτο τελικό με τον ΠΑΟΚ (22/04, 21:00) στην «Paok Sports Arena».

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-39, 57-61, 80-84