Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στον ισπανικό βορρά την επόμενη εβδομάδα για να διεκδικήσει το FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ λύγισε την Μπιλμπάο στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, επικρατώντας με 79-73 στο Game 1 των τελικών του FIBA Europe Cup και κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ως πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Πάτρικ Μπέβερλι και θα ταξιδέψουν στη Χώρα των Βάσκων έχοντας αβαντάζ έξι πόντων, προκειμένου να τελειώσουν τη δουλειά στο remake των περσινών τελικών της διοργάνωσης.

Οι «ασπρόμαυροι» θα κατακτήσουν τον τίτλο με νίκη επί της Μπιλμπάο ή με ήττα με λιγότερους από έξι πόντους.

Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29/4 στις 21:00.