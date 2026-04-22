ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Η μέρα και η ώρα του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ λύγισε την Μπιλμπάο στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, επικρατώντας με 79-73 στο Game 1 των τελικών του FIBA Europe Cup και κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν ως πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Πάτρικ Μπέβερλι και θα ταξιδέψουν στη Χώρα των Βάσκων έχοντας αβαντάζ έξι πόντων, προκειμένου να τελειώσουν τη δουλειά στο remake των περσινών τελικών της διοργάνωσης.
Οι «ασπρόμαυροι» θα κατακτήσουν τον τίτλο με νίκη επί της Μπιλμπάο ή με ήττα με λιγότερους από έξι πόντους.
Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29/4 στις 21:00.
