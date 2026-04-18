Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στο «Ιβανώφειο» επί του Ηρακλή.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με 76-72 και ετοιμάζεται πλέον ενόψει του πρώτου τελικού με την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup!
Φοβερή εμφάνιση για τον Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους, «οδήγησε» την ομάδα του προς τη νίκη. Για τους ηττημένους ο Μωραΐτης ξεχώρισε με 12 πόντους, ο Φάντερμπεργκ με 12π και Έντλερ-Ντέιβις εξίσου με 12 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.