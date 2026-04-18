Δείτε τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στο «Ιβανώφειο» επί του Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με 76-72 και ετοιμάζεται πλέον ενόψει του πρώτου τελικού με την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup!

Φοβερή εμφάνιση για τον Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους, «οδήγησε» την ομάδα του προς τη νίκη. Για τους ηττημένους ο Μωραΐτης ξεχώρισε με 12 πόντους, ο Φάντερμπεργκ με 12π και Έντλερ-Ντέιβις εξίσου με 12 πόντους.