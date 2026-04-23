Δείτε την... ανατριχιαστική παρακάμερα του ΠΑΟΚ από τη νίκη επί της Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο... βήμα και επικράτησε της Μπιλμπάο με 77-73 με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την παρακάμερα της αναμέτρησης.

Ξεχωριστές στιγμές ήταν η καθολική αποθέωση του κόσμου στους παίκτες του ΠΑΟΚ, το... καυτό «Παλατάκι» στο οποίο δεν έπεφτε «καρφίτσα», ενώ... ανατριχιάζει η συγκλονιστική ομιλία του Παντελή Μπούτσκου στους παίκτες του.