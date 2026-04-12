Μανρέσα - Μπανταλόνα 87-77: Ήττα πριν το Game 3 με ΑΕΚ
Ήττα… εκτός προγράμματος στην Ισπανία για την Μπανταλόνα, με την αντίπαλο της ΑΕΚ να μην τα καταφέρνει κόντρα στη Μανρέσα και να γνωρίζει την ήττα με 87-77.
Το ματς ήταν κλειστό στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο η Μανρέσα κατάφερε σταδιακά να ανεβάσει την διαφορά και να φτάσει εν τέλει στη νίκη με +10.
Αυτό το αποτέλεσμα ρίχνει την Μπανταλόνα στο 16-10, ενώ η Μανρέσα ανέβηκε στο 10-16.
Μπρουκς και Ρέγιες είχαν από 17 πόντους για την Μανρέσα, ενώ η Μπανταλόνα είχε πρώτο σκόρερ τον Ρούτζιτς με 18 και τον Χαντ με 17.
Πλέον η Μπανταλόνα ετοιμάζεται για το μεγάλο ματς απέναντι στην ΑΕΚ (15/4, 19:30), το οποίο θα κρίνει και το ποιος θα προκριθεί στο Final Four του BCL.
Η σειρά είναι στο 1-1, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Μπανταλόνα στη Sunel Arena, με σκοπό να πάρει τη νίκη και να είναι εκείνη η ομάδα που θα προχωρήσει στην τετράδα.
Τα δεκάλεπτα; 18-17, 39-37, 62-56, 87-77
