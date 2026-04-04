Βαλένθια: Χάνει τον Ντε Λαρέα, εκτός για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ένα πρόβλημα τραυματισμού θα κρατήσει στα «πιτς» τον ταλαντούχο 19χρονο γκαρντ της Βαλένθια, ο οποίος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα prospects του ισπανικού μπάσκετ.
Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Ντε Λαρέα τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους και θα χάσει τα επόμενα ματς.
Κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 37η αγωνιστική της Euroleague στη «Roig Arena» της Βαλένθια.
Ο Ντε Λαρέα έχει αγωνιστεί φέτος σε 26 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 3.6 πόντους, 2.2 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά 10:44 λεπτά συμμετοχής.
