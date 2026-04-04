Η Μούρθια επικράτησε της Μπανταλόνα με 89-67 εκτός έδρας πριν τον ΠΑΟΚ. Στον αντίποδα η αντίπαλος της ΑΕΚ στο BCL, απογοήτευσε τρεις μέρες πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Επιβλητική νίκη πέτυχε η Μούρθια, εκτός έδρας κόντρα στην Μπανταλόνα με 89-67 για την 25η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση πριν τη ρεβάνς με τους Θεσσαλονικείς, καθώς... διέλυσε την Μπανταλόνα με 22 πόντους.

Έχοντας κυριαρχία στο κομμάτι των ριμπάουντ (32-47), καθώς και τέσσερις παίκτες διψήφιους, κατάφερε να φτάσει ως την 18η νίκη της.

Στον αντίποδα η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL, που αγωνιζόταν και χωρίς τον Κάμερον Χαντ για προληπτικούς λόγους, δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική και υπέπεσε στην δεύτερη σερί ήττα της, μετά την «Ένωση».

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Ράντεμπο με 17 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ρούτζιτς με 12 πόντους.

Η Μπανταλόνα στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς κόντρα στη ΑΕΚ (07/04, 20:30) και η Μούρθια στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (08/04, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 30-45, 49-68, 67-89