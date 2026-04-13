Το στατιστικό που έφερε τον Ντε Τζούλιους στην ίδια λίστα με τον Ντράζεν και τον Ναβάρο

Η Μούρθια έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης στη Liga Endesa, φτάνοντας τις 19 νίκες σε 26 αγώνες, κάτι που οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, τον Αμερικανό πρώην γκαρντ του Άρη, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Η ομάδα του Σίτο Αλόνσο ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της ουραγού Γρανάδα, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ντε Τζούλιους «γέμισε» τη στατιστική του με 31 πόντους (8/11 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), 11 ασίστ, δύο κλεψίματα και 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Έτσι, ο 26χρονος γκαρντ έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος που καταγράφει 30+ πόντους και 10+ ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Στην ίδια λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ως παίκτης της Ρεάλ στην τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη, καθώς και ο legend της Μπαρτσελόνα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Οι πέντε παίκτες με 30/10 στην ισπανική λίγκα