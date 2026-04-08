Μούρθια - ΠΑΟΚ: Για την πρόκριση στην Ισπανία με «προίκα» το +6
Η ώρα της πρόκρισης έφτασε για τον ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται στην έδρα της Μούρθια (21:30, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta) με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό του FIBA Europe Cup.
Ο «δικέφαλος» έχει ως «όπλο» το +6 (79-73) του πρώτου αγώνα και ψάχνει είτε δεύτερη νίκη είτε υπεράσπιση της διαφοράς για να περάσει. Η ομάδα του κόουτς Μπούτσκου βρίσκεται σε καλή κατάσταση με τέσσερις σερί νίκες, αλλά έχει δύσκολο έργο απέναντι σε μια πολύ ισχυρή Μούρθια, που μετρά μόλις δύο εντός έδρας ήττες φέτος. Εκτός για τον ΠΑΟΚ ο Χουγκάζ, ενώ οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Ραϊέστε.
Σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα βρει πιθανότατα απέναντί του την Μπιλμπάο η οποία στο Game 1 έχει επικρατήσει με σκορ 98-81 επί της Σομπατέλι, με φόντο έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό.
