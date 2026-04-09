Ο Μπριν Ταϊρί ήταν κομβικός για τον ΠΑΟΚ στην πρόκριση επί της Μούρθια, σημειώνοντας 13 πόντους στα τελευταία 5:38 του αγώνα στο Palacio de Deportes και στέλνοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την Μπιλμπάο, διεκδικώντας το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προκρίθηκε σε ευρωπαϊκό τελικό για έκτη φορά στην ιστορία του και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στους Βάσκους, ώστε να πανηγυρίσει τον τίτλο στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα απέναντι στη Μούρθια, βλέποντας τους Ισπανούς να προηγούνται με +11 στα μισά της τέταρτης περιόδου (80-69, 35:31), έχοντας το μομέντουμ με μπροστάρη τον άλλοτε γκαρντ του Άρη, Ντέβιντ Ντε Τζούλιους, ο οποίος σημείωσε 17 συνεχόμενους πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μπριν Ταϊρί δήλωσε παρών, παίρνοντας από το χέρι τον «Δικέφαλο του Βορρά» και σημειώνοντας 13 πόντους στα τελευταία 5:38 του αγώνα στο Palacio de Deportes της Μούρθια που δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά της ήττας στο «Παλατάκι».

Ο Ταϊρί, που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Δεκέμβριο, ως μία από τις πρώτες κινήσεις μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την εμπλοκή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στα κοινά της ΚΑΕ, ήταν εκείνος που έστειλε τους «ασπρόμαυρους» στους τελικούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 11/26 σουτ εντός πεδιάς, 9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 32:05 παρουσίας στο παρκέ. Κυρίως, όμως, ήταν εκείνος που χάρη στη δική του απόδοση, ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος στον ισπανικό νότο. Ο Ταϊρί ηγήθηκε επιθετικά της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου στο φινάλε, δίχως να επιτρέψει στη Μούρθια να ξεφύγει περισσότερο στο σκορ.

Ο Ντε Τζούλιους διαμόρφωσε το 73-67 στα 5:55 για το τέλος, ο Παντελής Μπούτσκος κάλεσε timeout και ο Μπριν Ταϊρί το πήρε πάνω του.

Οι 13 πόντοι του Ταϊρί στα τελευταία 5:38

73-69 στο 34:22 (δίποντο)

80-71 στο 36:04 (δίποντο)

80-74 στο 36:09 (τρίποντο)

83-76 στο 36:45 (2/2 βολές)

83-80 στο 37:54 (δίποντο)

88-85 στο 39:53 (2/2 βολές)

Ο Ταϊρί στο α' ημίχρονο

11 πόντοι

5/11 σουτ εντός πεδιάς

4/7 δίποντα

1/4 τρίποντα

1 ριμπάουντ

3 ασίστ

2 λάθη

Ο Ταϊρί στο β' ημίχρονο

18 πόντοι

6/15 σουτ εντός πεδιάς

5/12 δίποντα

1/3 τρίποντα

5/6 βολές

3 ριμπάουντ

3 ασίστ

1 λάθος