Η Μπανταλόνα παρότι κινδύνεψε, επικράτησε τελικά της Γκραν Κανάρια με 92-84 πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη «Sunel Arena».

«Καυτή» ήταν η Μπανταλόνα πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς επικράτησε στο γήπεδό της, της Γκραν Κανάρια με 92-84, έχοντας σε φοβερή φόρμα τους Ρούμπιο, Χαντ και Πάρκερ.

Οι γηπεδούχοι παρότι δεν ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο το ματς και βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Ήταν επιβλητικοί στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο, σκοράροντας 26 και 32 πόντους αντίστοιχα και προηγήθηκαν με διψήφιες διαφορές.

Στην 4η περίοδο, έριξαν τον ρυθμό τους και η Γκραν Κανάρια πλησίασε στους έξι πόντους, όμως η Μπανταλόνα είχε το μομέντουμ και κατάφερε να πάρει το «ροζ» φύλλο αγώνα και να βρει την 16η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Κάμερον Χαντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο που πέτυχε 21. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έδωσε λύσεις με τους 14 πόντους που πέτυχε, ενώ στον αντίποδα ο Γουόνγκ έβαλε 19π.

Πλέον η Μπανταλόνα στρέφει την προσοχή της στο ματς με την ΑΕΚ (01/04, 19:30) για τα προημιτελικά του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 40-39, 72-54, 95-84