Η Μπανταλόνα, αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντάνι Μιρέτ έως το 2028, με οψιόν για μία ακόμη σεζόν.

Η Μπανταλόνα αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ πριν από το Final Four του Basketball Champions League, αντιμετωπίζοντας τους Καταλανούς με πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Η «Ένωση» θα ψάξει τις δύο νίκες που απαιτούνται απέναντι στους οικοδεσπότες του Final Four, οι οποίοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Μιρέτ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Η Μπανταλόνα έδωσε νέο συμβόλαιο στον προπονητή της έως το 2028, με οψιόν για μία ακόμη σεζόν. Ο Μιρέτ ανέλαβε την Penya τον Απρίλιο του 2024, έχοντας σημαντική πορεία στις ακαδημίες του κλαμπ και στα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ισπανίας.

Υπό τις οδηγίες του, η Μπανταλόνα συμμετείχε στα δύο τελευταία Copa del Rey, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 20 νίκες στην ισπανική λίγκα.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τους Καταλανούς την Τετάρτη 1/4 στις 19:30. Το Game 2 θα διεξαχθεί την Τρίτη 7/4 στις 20:30 στην Ισπανία και, εφόσον χρειαστεί τρίτο ματς, η σειρά επιστρέφει στη Sunel Arena.