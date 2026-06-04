Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση στο Game 2 με την Τενερίφη και έμεινε ζωντανή για τη πρόκριση στα ημιτελικά κερδίζοντας με 83-118 για το 1-1 στη σειρά.

Εντυπωσιακή ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Liga Endesa γλιτώνοντας και τις... περιπέτειες μετά την ήττα της από την Τενερίφη στο Game 1.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πέταγε φωτιές στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, κάτι που φαίνεται από το τελικό 83-118 μέσα στην έδρα της Τενερίφης για το 1-1 στη σειρά.

Επτά παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να ήταν εξαιρετικός στα 15:14 που αγωνίστηκε έχοντας 14 πόντους με 5/6 δίποντα και 4/4 βολές.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάριο Χεζόνια ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Λάιλς (13π.), Καμπάτσο (10π.), Μαλεντόν (16π.), Ντεκ (11π.) και Γιουλ (12π.)

Για λογαριασμό της Τενερίφης που παρουσιάστηκε αγνώριστη σε σχέση με το Game 1, ο Πάτι Μιλς είχε 21 πόντους, ενώ οι Φερνάντεθ και Γιέμπο πρόσθεσαν από 14 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-51, 65-85, 83-118