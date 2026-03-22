Η Μπανταλόνα επικράτησε εκτός έδρας (88-86) της Γέιδα για την 23η αγωνιστική της Liga Endesa, πριν τις «μάχες» με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL.

Με τρίποντο του Κάμερον Χαντ στα 22 δευτερόλεπτα η Μπανταλόνα πέρασε νικηφόρα (88-86) από την έδρα της Γέιδα, για την 23η αγωνιστική της Liga Endesa. Στην τελευταία επίθεση οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πάνε την αναμέτρηση στην παράταση, αλλά το σουτ του Τζέιμς Μπάτεμον βρήκε... σίδερο.

Η Μπανταλόνα που θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Basketball Champions League βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-8, ενώ η Γέιδα είναι στην 13η θέση με απολογισμό 8 νίκες και 15 ήττες.

Η Μπανταλόνα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους (15-27 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά οι λύσεις που είχαν από τους Μπάτεμον και Έτζιμ δεν ήταν αρκετές για να ανακτήσουν τον έλεγχο (42-51 στο 20’), καθώς ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Κάμερον Χαντ και ο Άνταμ Χάνγκα σκόραραν για τους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες της Γέιδα μπήκαν με... άγριες διαθέσεις και «έτρεξαν» ένα σερί 29-10 παίρνοντας το προβάδισμα (71-61 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο η Γέιδα είχε το «πάνω χέρι» μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά εκεί το τρίποντο του Κάμερον Χαντ επέτρεψε στη Μπανταλόνα που θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-27, 42-51, 71-61, 86-88.

ΓΕΙΔΑ (Ενκουέντρα): Μπάτεμον 14 (4 ασίστ), Γουόλντεν 5 (1/2 τριπ.), Έτζιμ 17 (2/3 τριπ., 7 ριμπ., 3 ασίστ), Αγκάντα 6, Παουλί 4, Γκαρσία 4 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Γκόλομαν 13 (1/1 τριπ., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Ντιάγκνε, Σανζ 12 (2/2 τριπ., 3 ριμπ., 2 ασίστ), Σούρνα 8 (2/5 τριπ., 4 ριμπ.), Κρούτουιγκ 3.

ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Μίρετ): Ντρελ, Κράαγκ 11 (1/3 τριπ.), Ρούμπιο 16 (2/4 τριπ., 6 ριμπ., 3 ασίστ), Πάρκερ 9 (1/6 τριπ., 7 ριμπ., 3 ασίστ), Χάκανσον 7 (1/6 τριπ., 3 ριμπ., 3 ασίστ), Άλεν, Ρούζιτς 4, Χαντ 18 (3/5 τριπ.), Μπιργκάντερ 11 (6 ριμπ., 3 ασίστ), Χάνγκα 12 (2/5 τριπ.).



