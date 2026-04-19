Ρεάλ Μαδρίτης-Τενερίφη 90-95: Υπέταξε τη «βασίλισσα» με Χουέρτας-Μιλς
Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση με τον Μαρσελίνιο Χουέρτας και τον Πάτι Μιλς η Τενερίφη επιβλήθηκε (95-90) της Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 27η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (Liga Endesa) και σταμάτησε το σερί των 12 νικών των Μαδριλένων στον δρόμο για τον τίτλο.
Ο Χουέρτας με 25 πόντους και 6 ασίστ και ο Μιλς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης την ομάδα των Καναρίων Νήσων μπροστά στο σκορ (21-26 στο 10’).
Παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι με τους Ταβάρες και Φελίς οι παίκτες του Τσους Βιντορέτα έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 (41-45 στο 20’). Στο τρίτο 10λεπτο με τους Χουέρτας και Μιλς να σκοράρουν η Τενερίφη είχε τον τρόπο να έχει το «πάνω χέρι» (60-68 στο 30’).
Η Ρεάλ μείωσε (79-83 στο 37’), αλλά στη συνέχεια με τους Χουέρτας, Μιλς και Σερμαντίνι οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ξανά (83-90 στο 39’) και έφτασαν εκ του ασφαλούς στη νίκη.
Η Τενερίφη έχει πλέον ρεκόρ 17-10 και είναι στην 6η θέση, ενώ η Ρεάλ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 24 νίκες και 3 ήττες.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-26, 41-45, 60-68, 90-95.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 9 (1/3 τριπ., 5 ριμπ.), Κράμερ, Αμπάλντε 3 (1/3 τριπ.), Καμπάτσο 11 (1/5 τριπ., 2 ριμπ., 3 ασίστ), Οκέκε 3 (6 ριμπ.), Πρότσιντα 5 (1/1 τριπ.), Μαλεντόν 6, Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 18 (7 ριμπ., 2 ασίστ), Γιούλ 8 (1/3 τριπ.), Φελίς 18 (1/4 τριπ., 6 ριμπ., 2 ασίστ), Λεν 5.
ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Βιντορέτα): Φερνάντεζ 8, Φιτιπάλδο, Χουέρτας 25 (1/2 τριπ., 3 ριμπ., 6 ασίστ), Σκραμπ 5, Σάστρε 3 (1/1 τριπ.), Σερμαντίνι 16 (6 ριμπ.), Αμπρομάιτις 9 (1/2 τριπ.), Γκιεντράιτις 7 (6 ριμπ.), Αλντερέτε, Γκουέρα, Ντόρνεκαμπ 4 (1/3 τριπ.), Μιλς 18 (3/8 τριπ., 4 ριμπ., 3 ασίστ).
