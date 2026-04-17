BCL: Ο Σερμαντίνι MVP των προημιτελικών
Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των προημιτελικών του BCL κατέκτησε ο Γκιόργκι Σερμαντίνι.
Ο 37χρονος σέντερ της Τενερίφη ξεχώρισε στη σειρά κόντρα στη Γαλατασαράι και «οδήγησε» την ομάδα του στο Final - Four της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα είχε μ.ο σε τρία παιχνίδια 15.3 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα και πήρε τον τίλο του πολυτιμότερου «σπίτι» του.
Giorgi Shermadini has been named the MVP of the Quarter-Finals! 👑#BasketballCL pic.twitter.com/teRBgry10J— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 17, 2026
