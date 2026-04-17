Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι αναδείχθηκε MVP των προημιτελικών του Basketball Champions League.

Ο 37χρονος σέντερ της Τενερίφη ξεχώρισε στη σειρά κόντρα στη Γαλατασαράι και «οδήγησε» την ομάδα του στο Final - Four της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα είχε μ.ο σε τρία παιχνίδια 15.3 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα και πήρε τον τίλο του πολυτιμότερου «σπίτι» του.