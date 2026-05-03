Η διοίκηση της Μπανταλόνα εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την διακοπή στο ματς με την Ουνικάχα Μάλαγα λίγο πριν από το τζάμπολ του Final Four του BCL.

Σε ρυθμούς... Final Fοur BCL κινείται η ΑΕΚ μαζί με τις άλλες τρεις ομάδες που έχουν κλείσει ραντεβού στο «Palau Municipal D´Esports de Badalona» της Βαρκελώνης από τις 7 έως και τις 9 Μαϊου. Βέβαια το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους 12.500 φιλάθλους παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπανταλόνα-Μάλαγα για το πρωτάθλημα της ACB.

Συγκεκριμένα δεν λειτούργησε καθόλου ο ηλεκτρονικός πίνακας στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι με το σκορ στο 53-33 υπέρ της Μπανταλόνα.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση για το εν λόγω πρόβλημα που παρουσιάστηκε εξηγώντας ότι θα λυθεί άμεσα. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που σε τέσσερις ημέρες θα δοθεί και το τζάμπολ του Final Four στο Basketball Champions League.

Η ανακοίνωση της Μπανταλόνα:

«Ο σύλλογος Joventut Badalona εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα και τα οποία τελικά οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα μεταξύ της ASISA Joventut και της Unicaja.

Όπως πριν από κάθε αγώνα και ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο, οι τεχνικοί υπεύθυνοι πραγματοποίησαν έλεγχο σε όλη την εγκατάσταση 3 ώρες πριν από το τζάμπολ. Σε αυτούς τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε καμία ανωμαλία.

Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, το κεντρικό βίντεο-σκορ άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα στη λήψη των δεδομένων που αποστέλλονταν από τις κονσόλες της γραμματείας.

Το σύστημα επανεκκινήθηκε και το πρώτο ημίχρονο μπόρεσε να διεξαχθεί με τη χρήση των περιφερειακών πινακίδων σκορ, παρότι ο κεντρικός πίνακας συνέχιζε να μη λειτουργεί σωστά.

Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, η τεχνική εγκατάσταση απορρυθμίστηκε πλήρως, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών πινακίδων. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας, όπως είχε συμβεί στο πρώτο ημίχρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο αγώνας αναβλήθηκε.

Άμεσα θα πραγματοποιηθεί εκτενής έλεγχος της εγκατάστασης, προκειμένου να εντοπιστεί και να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Όταν αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του υπόλοιπου του αγώνα, θα ενημερώσουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε το κοινό να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συνέχεια της αναμέτρησης».