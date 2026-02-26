Από τον Ηρακλή στο ισπανικό πρωτάθλημα και τη Μπούργος αναμένεται να βρεθεί ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.

Στο Ισπανικό πρωτάθλημα (Liga Endesa) θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης του Ηρακλή Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και πιθανότατα στη Μπούργος, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta!

Ο Αμερικανός γκαρντ που ήταν αποκάλυψη στη Stoiximan GBL με τον «γηραιό» αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης πορείας της ομάδας στο πρωτάθλημα πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του κατόπιν απόφασης του προπονητή Ζόραν Λούκιτς. Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν σε 17 αγώνες της Stoiximan GBL είχε 17.5 πόντους μέσο όρο, 3.82 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 28:02 λεπτά συμμετοχής.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις με τον Ηρακλή, όμως πριν το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών στο Ηράκλειο, είχε αποφασιστεί η απομάκρυνση του από τον προπονητή της ομάδας. Το γεγονός ότι αποτελούσε το σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του «γηραιού» δεν έπαιξε κανένα ρόλο, καθώς ο Λούκιτς είχε πάρει τις αποφάσεις του.

Πλέον, ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν είναι στην αγορά, αλλά έχει δεχθεί ασφυκτικό πρέσινγκ από την Μπούργος η οποία θέλει να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα και κινείται άμεσα για την απόκτηση του, μετά τον τραυματισμό του Τζίβαν Τζάκσον, ο οποίος θα μείνει για αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Ο Αμερικανός άσος είναι έτοιμος αγωνιστικά και σύντομα αναμένεται να κλείσει το θέμα, καθώς θεωρείται από τις καλύτερες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί και πολύ σύντομα η απόκτηση του από τη Μπούργος.