Το Περιστέρι φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup (19:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta). Οι Θεσσαλονικείς είχαν προηγηθεί με 101-77 στο πρώτο παιχνίδι και θέλουν να υπερασπιστούν τη διαφορά των +24 για να προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχοι του Βασίλη Ξανθόπουλου θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν στο αποψινό ματς.

Παράλληλα, ο Ηρακλής ταξιδεύει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει την Τζίκι στον πρώτο προημιτελικό της ENBL (18/3, 20:00), με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.