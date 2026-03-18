Προημιτελικά Ευρωπαϊκών διοργανώσεων: Περιστέρι – ΠΑΟΚ και Ηρακλής στην Πολωνία
Το Περιστέρι φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup (19:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta). Οι Θεσσαλονικείς είχαν προηγηθεί με 101-77 στο πρώτο παιχνίδι και θέλουν να υπερασπιστούν τη διαφορά των +24 για να προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχοι του Βασίλη Ξανθόπουλου θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν στο αποψινό ματς.
Παράλληλα, ο Ηρακλής ταξιδεύει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει την Τζίκι στον πρώτο προημιτελικό της ENBL (18/3, 20:00), με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.
