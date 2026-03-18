Ο Ηρακλής γνώρισε την ήττα στη Βαρσοβία κόντρα στην Ντζίκι με 89-82 και πλέον επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, με σκοπό να καλύψει το -7 στο Ιβανώφειο (1/4, 19:45).

Πλέον ο Ηρακλής στρέφει το βλέμμα του στην θεσσαλονίκη και τον δεύτερο αγώνα απέναντι στους Πολωνούς (1/4, 19:45), εκεί όπου με νίκη από 8 πόντους και πάνω, θα είναι εκείνος που θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πρώτοι σκόρερ για τη Ντζίκι ήταν οι Τσάβεζ και Βάντερ με 26 και 13 πόντους, ενώ για τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Μωραΐτης και Ντέιβις με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Ντζίκι - Ηρακλής: Το ματς:

Ο Ηρακλής μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι, χτίζοντας από νωρίς μια διαφορά που έφτασε μέχρι και το +12, πριν κλείσει την πρώτη περίοδο στο +5 (23-18). Στο δεύτερο δεκάλεπτο διατήρησε το προβάδισμα για λίγο, όμως η Ντζίκι αντέδρασε, ισορρόπησε το ματς και με περισσότερες επιλογές στην επίθεση πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 46-39.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και ξέφυγαν ακόμη και με +15, όμως ο Ηρακλής απάντησε με σερί, μειώνοντας τη διαφορά στον πόντο (60-59). Παρ’ όλα αυτά, η Ντζίκι κράτησε το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +4 (65-61). Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα από τη Βαρσοβία είχε τον έλεγχο, ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασε τελικά στη νίκη με 89-82.

Δεκάλεπτα: 18-23, 46-39, 65-61, 89-82

# Player MIN PTS FG 2P 3P FT REB AST PF TO STL BLK +/- 0 B. Vander Plas 25:47 13 4/7 1/3 3/4 2/2 3 2 3 1 1 0 -11 1 L. Horton 27:05 11 4/14 4/9 0/5 3/4 11 3 4 1 2 0 -1 2 D. Edge 30:36 6 3/10 3/7 0/3 0/0 5 3 4 1 0 0 8 4 R. Soares 24:39 12 2/8 1/5 1/3 7/10 7 0 1 2 2 0 6 45 L. Frackiewicz 24:24 11 5/7 5/7 0/0 1/3 5 2 3 1 1 0 8 5 M. Aleksandrowicz 14:05 0 0/4 0/1 0/3 0/2 1 0 1 1 3 0 4 8 K. Kempa 14:32 6 2/2 1/1 1/1 1/2 2 0 2 0 0 0 18 16 T. Chavez 24:10 26 8/15 1/3 7/12 3/3 1 4 2 2 0 0 4 25 O. Oguama 14:42 4 2/3 2/3 0/0 0/0 4 0 4 0 0 0 -1 TEAM TOTALS 89 30/70 18/39 12/31 17/26 41 14 24 10 9 0