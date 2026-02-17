Φαίνεται ότι ο Τζάστιν Φόρμαν «τελειώνει» πρόωρα από τον Ηρακλή καθώς με απόφαση του Ζόραν Λούκιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Final 8 του Κυπέλλου.

Τα σύννεφα σ’ αυτή τη συνεργασία φάνηκαν από τον εντός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα όπου ο Ζόραν Λούκιτς – δυσαρεστημένος από τις επιδόσεις του Αμερικανού – δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο εκείνης της αναμέτρησης. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στον πρόσφατο αγώνα με τον Ολυμπιακό και πλέον, είναι φανερό ότι, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την πρόωρη λύσης της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ και εκ των κορυφαίων σκόρερ της Basketleague δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ηρακλή για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και τη θέση του πήρε ο Ντάρκο Κέλι. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο το οποίο ενισχύει τις προθέσεις για πρόωρο τέλος αυτής της συνεργασίας. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Έλντερ Ντέιβις ο οποίος όμως είναι αμφίβολος καθώς – στον αγώνα με τον Ολυμπιακό – είχε τραυματιστεί στον δικέφαλο. Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει (18/2) τη Μύκονο στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.