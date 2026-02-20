Η Ρεάλ έκανε επίδειξη δύναμης (100-70) κόντρα στη Μάλαγα στον προημιτελικό του Copa Del Ray και προκρίθηκλε στα ημιτελικά, όπου συναντά τη Βαλένθια.

Με άμυνα για σεμινάριο και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τρέι Λάιλς η Ρεάλ έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Βαλένθια με το εμφατικό 100-70 στα προημιτελικά του Copa Del Ray και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν εξαιρετική αμυντικά (28-12 στο 10’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας δεχθεί συνολικά 28 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια με μια διαφορά 22 πόντων (50-28 στο 20’).

Ο Τρέι Λάιλς ήταν «όλα τα λεφτά» με 16 πόντους, ωστόσο για να φτάσει η διαφορά και στο +29 (73-44 στο 30’) βοήθησαν ο Μαλεντόν που σημείωσαε 13 πόντους και οι Χεζόνια-Αμπάλντε που σημείωσαν από 12 έκαστος.

Από τη Μάλαγα ο Τζέιμς Γουέμπ είχε 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ολεκς Μπαλτσερόφσκι είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-12, 50-28, 73-44, 100-70.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 16 (3/4 τριπ., 6 ριμπ.), Μαλεντόν 13 (3 ριμπ.), Αμπάλντε 12 (3/4 τριπ.), Χεζόνια 12 (2/8 τριπ.), Φελίς 9 (1/2 τριπ., 5 ριμπ., 4 ασίστ), Ταβάρες 9 (3 ριμπ.), Ντεκ 8 (5 ριμπ.), Καμπάτσο 7, Γιούλ 7 (1/5 τριπ., 5 ριμπ.), Γκαρούμπα 7 (4 ριμπ.), Λεν, Κράμερ.

ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Γουέμπ 18 (4/7 τριπ., 7 ριμπ., 3 ασίστ), Μπαλτσερόφσκι 13 (5 ριμπ., 4 ασίστ), Πέρι 8 (2/6 τριπ., 2 ριμπ., 3 ασίστ), Ρούμπιτ 6, Ντουάρτε 6 (1/1 τριπ., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Ντζέντοβιτς 6 (2/4 τριπ.), Μπαρέιρο 5 (1/5 τριπ., 6 ριμπ.), Σουλεϊμάνοβιτς 3 (1/4 τριπ.), Καλινόσκι 3 (1/3 τριπ.), Κομπς 2, Ντίαζ, Οντίτζε.