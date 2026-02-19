Βαλένθια - Μπανταλόνα 95-84: Πρόκριση με διαφορά!

Παναγιώτης Αρταβάνης
montero_x_valencia_basketball

Η Βαλένθια επικράτησε της Μπανταλόνα με 95-84 στα προημιτελικά του Copa Del Ray και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

Με ένα φοβερό δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια επικράτησε της Μπανταλόνα με 95-84, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπάντιο με 21 πόντους και τον Μοντέρο που τελείωσε την αναμέτρηση με 19, «οδήγησαν» την ομάδα τους προς τα ημιτελικά, εκεί που θα βρουν τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ - Μάλαγα.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χαντ που σημείωσε 26 πόντους.

Βαλένθια: Μπάντιο 21π., Μοντέρο 19π.(4ριμπ., 3ασίστ), Πραντίγια 15π.(6ριμπ.), Ρούβερς 10π.(7ριμπ.), Κέι 8π.(7ριμπ.), Ντε Λαρέα 7π., Τέιλορ 6π, Σάκο 4π, Πουέρτο 3π., Τόμπσον 2π.

Μπανταλόνα: Χαντ 26π., Κρααγκ 13π., Χάνγκα 11π., Ρούμπιο 11π. (8ριμπ., 8 ασίστ), Τόμιτς 10 π., (7 ριμπ), Άνκασον 6π., Βίβες 3π., Ρούτζιτς 2π., Μπιργάνδερ 2π, (9ριμπ.).

@Photo credits: x_valencia_basketball
     

