Ο Κριστ Κουμάντζε, μετά την προετοιμασία που έκανε το καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό, γίνεται κάτοικος Ισπανίας, με τον θηριώδη σέντερ να ανακοινώνεται από την Σαραγόσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σαραγόσα για τον Κουμάντζε:

𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐟𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐦𝐚𝐝𝐣𝐞, 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐂𝐁 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫á 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭 https://t.co/LyfJc5j6XB pic.twitter.com/FQSx3AD6E2 — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) November 28, 2025

Ο Καλίφα Κουμάντζε (Τσαντ, 1996) εντάσσεται στην Casademont Zaragoza μέχρι το τέλος της σεζόν. Με ύψος 2,24 μ., ο Τσαντιανός σέντερ γίνεται το πιο ψηλό πεντάρι της Liga Endesa ACB μαζί με τον Φαλ.

Έτσι, η ομάδα του Χεσούς Ραμίρεθ ενισχύει τη γραμμή των ψηλών της με έναν παίκτη που θα προσφέρει ριμπάουντ και έντονη παρουσία στη ρακέτα. Ο Κουμαντζέ είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από εκείνους τους παίκτες που επηρεάζουν το επιθετικό παιχνίδι των αντιπάλων και προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό όνομα στη λίστα των παικτών της Casademont που αγωνίζονται χωρίς φόβο πάνω από το καλάθι.

Ο «πύργος» μας μετρά 89 αγώνες εμπειρίας στην Ευρωλίγκα, κατανεμημένους σε πέντε σεζόν — με πιο χαρακτηριστική την παρουσία του στην Άλμπα Βερολίνου. Η επαγγελματική του καριέρα έχει, επίσης, περάσει από την Ισπανία (Εστουδιάντες), τη Ρωσία, την Κίνα και τη G League, από τότε που ολοκλήρωσε την κολεγιακή του διαδρομή στη Florida State το 2019.