Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο τέθηκαν κανονικά στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση με την Πορτογαλία την ερχόμενη Κυριακή (30/11).

Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 και την επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Ρουμανία, η αποστολή της Εθνικής αναχωρεί για την Πορτογαλία όπου θα αντιμετωπίσει το συγκρότημα της χώρας στο «Centro de Desportos e Congressos de Matosinho» στην πόλη Ματοσίνιος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μπορεί να υπολογίζει κανονικά και στους Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην Εθνική και θα ακολουθήσουν την αποστολή για την Πορτογαλία η οποία και αναχωρεί το πρωί του Σαββάτου (29/11). Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στη Ρουμανία και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Η12άδα του Βασίλη Σπανούλη για το ματς με την Πορτογαλία αποτελείται από τους: Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Φλιώνη, Αντώνη Καραγιαννίδη, Ναζ Μήτρου Λονγκ και Νίκο Περσίδη.