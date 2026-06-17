Με τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς να κάνει μεγάλο ματς λίγο πριν μετακομίσει στον Άρη, η Μπάγερν πήρε τη νίκη στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα (83-91) και ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας, κάνοντας το 2-1 στους τελικούς.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς πήρε από το χέρι την Μπάγερν και την οδήγησε στη νίκη μέσα στο Βερολίνο με 83-91 απέναντι στην Άλμπα, με τους Βαυαρούς να κάνουν το 2-1 και να είναι μια ανάσα από τον τίτλο στη Γερμανία.

Το ματς ήταν κλειστό για τρία δεκάλεπτα, όμως στο τέταρτο η Μπάγερν πάτησε γκάζι και ξέφυγε, φτάνοντας στη νίκη (83-91), με την οποία πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε 19 πόντους και 7 ασίστ σε 23:25 στο παρκέ, με τον οσονούπω παίκτη του Άρη να σουτάρει 8/13 εντός παιδιάς (7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), ενώ είχε και 2/2 βολές.

Ο Λούτσιτς πρόσθεσε 15 για την Μπάγερν, ενώ 14 είχε ο Ομπστ.

Ο Καγίλ είχε 17 για την Άλμπα, με τον Μπιν να σκοράρει 11 και τον Ντέλοου 10.

Το Game 4 των τελικών είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19/6 στις 21:30.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 40-43, 60-61, 83-91.

