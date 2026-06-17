Άλμπα - Μπάγερν 83-91: Διπλό με MVP τον Ντιμιτρίγεβιτς
Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς πήρε από το χέρι την Μπάγερν και την οδήγησε στη νίκη μέσα στο Βερολίνο με 83-91 απέναντι στην Άλμπα, με τους Βαυαρούς να κάνουν το 2-1 και να είναι μια ανάσα από τον τίτλο στη Γερμανία.
Το ματς ήταν κλειστό για τρία δεκάλεπτα, όμως στο τέταρτο η Μπάγερν πάτησε γκάζι και ξέφυγε, φτάνοντας στη νίκη (83-91), με την οποία πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας.
Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε 19 πόντους και 7 ασίστ σε 23:25 στο παρκέ, με τον οσονούπω παίκτη του Άρη να σουτάρει 8/13 εντός παιδιάς (7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), ενώ είχε και 2/2 βολές.
Ο Λούτσιτς πρόσθεσε 15 για την Μπάγερν, ενώ 14 είχε ο Ομπστ.
Ο Καγίλ είχε 17 για την Άλμπα, με τον Μπιν να σκοράρει 11 και τον Ντέλοου 10.
Το Game 4 των τελικών είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19/6 στις 21:30.
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 40-43, 60-61, 83-91.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.