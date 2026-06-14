Μπάγερν - Άλμπα 79-86: Λάμψη Ντιμιτρίγεβιτς με 20 πόντους
Την ημέρα που ο Βασίλης Σπανούλης «πατούσε» το πόδι του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, ένας παίκτης που θα... τεθεί στην διάθεσή του από τη νέα σεζόν, πραγματοποιούσε εξαιρετική εμφάνιση στο Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος Γερμανίας.
Ο λόγος για τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, ο οποίος ξεχώρισε για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου χωρίς ωστόσο να μην βοηθήσει να κάνει το 2-0 στη σειρά. Η Άλμπα επικράτησε με 79-86 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1).
Παρόλα αυτά ο Σκοπιανός γκαρντ έκανε την διαφορά για την Μπάγερν έχοντας 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 21:01 λεπτά συμμετοχής. Οι Ομπστ και Χόλατζ πρόσθεσαν από 12 και 10 πόντους για την ομάδα του Μονάχου ωστόσο δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη.
Η Άλμπα είχε τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Καγίλ 16π., Ραται 15π., Γουντ 13π.-4ριμπ.-4ασ., Χέρμανσον 11π.-6ασ.) και ισοφάρισε τους τελικούς σε 1-1 παίρνοντας το αβαντάζ της έδρας.
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