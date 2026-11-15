Άρης: To repost του βίντεο του Gazzetta από τον Σιάο και το μήνυμα στον Σπανούλη!
Εντυπωσιακός ήταν ο Άρης, που «σταμάτησε» το αήττητο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη για την 7η αγωνιστική της GBL παίρνοντας τη μεγάλη νίκη με 100-78.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη και απάντησε με υψωμένες μπουνιές καθώς οδηγούταν στ’ αποδυτήρια έπειτα από την επιβλητική νίκη.
To Gazzetta απαθανάτισε την εν λόγω στιγμή με τον ιδιοκτήτη των «κίτρινων», Ρίτσαρντ Σιάο, να την αναδημοσιεύει στέλνοντας το δικό του μήνυμα στήριξης στον Βασίλη Σπανούλη.
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