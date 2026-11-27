Ο Ναντίρ Ιφί της Παρί, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Νοεμβρίου στη EuroLeague.

Το όνομα του Ναντίρ Ιφί, ακούστηκε πολύ τα τελευταία 24ωρα, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ μέσω ανάρτησης στο «Χ» ξεκαθάρισε ότι είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του και θέλει να τη βοηθήσει να πετύχει τους φετινούς της στόχους.

Ο Ιφί προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι πρώτος σκόρερ στη EuroLeague και χάρη σε μεγάλα σουτ που πέτυχε, έχει δώσει σημαντικές νίκες στην Παρί, στα τελευταία δευτερόλεπτα, κρίσιμων αγώνων.

Όπως ανακοίνωσε η EuroLeague, ο 24χρονος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης για τον Νοέμβριο, με μέσο όρο 19.4 πόντους, 6 ασίστ και 22.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ανά παιχνίδι.