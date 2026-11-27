Ναντίρ Ιφί: Αναδείχθηκε MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο
Το όνομα του Ναντίρ Ιφί, ακούστηκε πολύ τα τελευταία 24ωρα, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ μέσω ανάρτησης στο «Χ» ξεκαθάρισε ότι είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του και θέλει να τη βοηθήσει να πετύχει τους φετινούς της στόχους.
Ο Ιφί προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι πρώτος σκόρερ στη EuroLeague και χάρη σε μεγάλα σουτ που πέτυχε, έχει δώσει σημαντικές νίκες στην Παρί, στα τελευταία δευτερόλεπτα, κρίσιμων αγώνων.
Όπως ανακοίνωσε η EuroLeague, ο 24χρονος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης για τον Νοέμβριο, με μέσο όρο 19.4 πόντους, 6 ασίστ και 22.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ανά παιχνίδι.
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It had to be him. @thenadirhifi is your November MVP! 👏 A well-deserved MVP of the Month honour after leading @ParisBasketball to an unbeaten 5-0 record in November, delivering ultimate clutch performances in three of those wins! Check out MVP Talk, Volume Two, hosted by @DevInTheLab, LIVE NOW on our YouTube: https://t.co/t8pf5zu784— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2026
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