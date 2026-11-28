Ο Ναντίρ Ιφί μίλησε για το μέλλον του, ενώ έδωσε ένα παράδειγμα με τον Εβάν Φουρνιέ.

Το όνομα του Ναντίρ Ιφί, ακούστηκε πολύ έντονα τα τελευταία 24ωρα για τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί και είναι πρώτος σκόρερ στη EuroLeague, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σκοπό να φύγει τώρα από την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε συνέντευξή του στο «BeIn Sports», ο Ιφί μίλησε για μία πιθανή μεταγραφή το καλοκαίρι, είπε ότι δεν έχει θέμα να είναι τρίτη ή τέταρτη επιλογή σε μία ομάδα, ενώ έφερε σαν παράδειγμα το πως θα είναι να αγωνίζεται με έναν παίκτη όπως ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ιφί είπε

«Όταν υπογράφεις σε μια μεγάλη ομάδα, δεν σου υπόσχονται πολλά πράγματα. Μπορεί να πάω σε έναν μεγάλο σύλλογο και να είμαι ο τρίτος ή ο τέταρτος παίκτης στην ιεραρχία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα. Ίσως έχω κατά μέσο όρο 9 ή 10 πόντους. Αν για παράδειγμα αγωνίζομαι μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ ή άλλους σπουδαίους παίκτες, οι αριθμοί μου δεν θα είναι οι ίδιοι, αλλά η επιρροή μου στο παιχνίδι θα παραμείνει. Αυτό που θέλω είναι να μεταφέρω το δικό μου ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού, τη φαντασία και το ταλέντο μου σε μια ομάδα που θα διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four και, γιατί όχι, την κατάκτηση του τίτλου».

Για πιθανή μεταγραφή το καλοκαίρι: «Νομίζω ότι είναι πιθανό. Σε τελική ανάλυση, εξαρτάται και από τις φιλοδοξίες του συλλόγου, τόσο σε ό,τι αφορά το πρότζεκτ του όσο και τις οικονομικές του δυνατότητες. Θα δω τι θα συμβεί. Δεν είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν βιάζομαι».