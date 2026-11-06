Στα 7,88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο μπάτζετ της Βιλερμπάν για τις αμοιβές των παικτών της τη σεζόν 2026-27 όπως δημοσιεύτηκε με αρκετές περιπτώσεις να ξεχωρίζουν μισθολογικά.

Τα οικονομικά δεδομένα της Βιλερμπάν για τη σεζόν 2026-27 έφερε στο φως το γαλλικό περιοδικό «Maxi Basket», αποκαλύπτοντας τις ετήσιες απολαβές των παικτών της ομάδας, αλλά και την ιδιαίτερη περίπτωση του Τόνι Πάρκερ.

Ο θρύλος του γαλλικού μπάσκετ, που ανέλαβε το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία της ομάδας, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής του γαλλικού πρωταθλήματος, με ετήσιες απολαβές που υπολογίζονται περίπου στις 250.000 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που προέβλεπε αρχικά το συμβόλαιό του. Συγκεκριμένα, ο Πάρκερ επρόκειτο να λαμβάνει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όμως αποφάσισε να μειώσει τις αποδοχές του κατά πέντε φορές, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού επιτελείου του. Βασική του επιθυμία ήταν να παραμείνει στην ομάδα ο έμπειρος Βενσάν Κολέ, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του, όπως ήδη είχε γίνει γνωστό.

Τα 800.000 ευρώ των Μιλς και Μπολόμποϊ και ο... ξεχωριστός Κράουντερ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, η Βιλερμπάν διαθέτει συνολικά 7.880.000 ευρώ ετησίως για τη μισθοδοσία των παικτών της budget που απέχει μίλια από τα 59 εκατομμύρια που υπολογίζονταν πριν καταρρεύσει η χορηγία από μαλαισιανό fund. Στην κορυφή της λίστας της, λοιπόν, βρίσκονται δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα που προστέθηκαν στο ρόστερ της.

Ο Τζοέλ Μπολόμποϊ και ο Πάτι Μιλς λαμβάνουν από 800.000 ευρώ τον χρόνο, ποσό που τους τοποθετεί στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του γαλλικού πρωταθλήματος. Μπροστά τους βρίσκεται μόνο ο Ναντίρ Ιφί της Παρί, με ετήσιες απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ακολουθεί ο Μποτ Γκατς με 500.000 ευρώ, ενώ οι Μάιλς Κέιλ και Νέιθαν Σεστίνα έχουν συμφωνίες που προβλέπουν ετήσιες απολαβές 450.000 ευρώ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Τζέι Κράουντερ, ο οποίος, παρά την πολυετή παρουσία του στο NBA και τις σημαντικές απολαβές που είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, στην Βιλερμπάν αμείβεται με 250.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα, πρόκειται για το ίδιο ποσό που λαμβάνει και ο Τόνι Πάρκερ ως προπονητής. Ενδεικτικό είναι πως ο Αμερικανός είχε φτάσει στο παρελθόν να εισπράττει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, κατά τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στη λίστα υπάρχει και μία περίπτωση που ξεχωρίζει για την αγωνιστική της απόδοση σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές. Ο Ουγκό Μπεσόν λαμβάνει μόλις 200.000 ευρώ ανά σεζόν, ωστόσο αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας με 11,6 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση της ομάδας σε αξιολόγηση, με 12,5 μονάδες ανά παιχνίδι.