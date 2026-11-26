Βιλερμπάν: Με τον Μπεγκαρίν έως το τέλος της σεζόν
Ο Μπεγκαρίν θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο σύλλογος της Λιόν.
Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητής είχε αποκτηθεί δοκιμαστικά για έναν μήνα εξαιτίας των πολλών τραυματισμών αλλά έπεισε τον «TP» με την απόδοσή του και θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την ομάδα.
Για την ώρα δεν έχει παίξει στη EuroLeague, όμως στη γαλλική λίγκα μετράει κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
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Une bonne nouvelle pendant la trêve ✍️ Juhann Begarin prolongé jusqu’à la fin de la saison ! Plus d’infos ici : https://t.co/bSbAyuyNcI https://t.co/H0EZ9XikQx— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 26, 2026
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