Βιλερμπάν και Μπεγκαρίν θα συμπορευθούν μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο γαλλικός σύλλογος.

Ο Μπεγκαρίν θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο σύλλογος της Λιόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητής είχε αποκτηθεί δοκιμαστικά για έναν μήνα εξαιτίας των πολλών τραυματισμών αλλά έπεισε τον «TP» με την απόδοσή του και θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την ομάδα.

Για την ώρα δεν έχει παίξει στη EuroLeague, όμως στη γαλλική λίγκα μετράει κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.