Η Παρί φιλοξένησε την Μπουλαζάκ για την τέταρτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με .

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Παρί, μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, υποδέχθηκε την Μπουλαζάκ και με ανατροπή και εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με για την τέταρτη αγωνιστική της Pro A.

Η Παρί έχει το απόλυτο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπως και η Βιλερμπάν και η Ντιζόν. Κορυφαίοι για τους Παριζιάνους κόντρα στην Μπουλαζάκ ήταν οι Άλαν Ντοκόσι (5 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 1 λάθος) και Τάισον Ετιέν (26 πόντοι, 3 ασίστ, 3 λάθη).

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αντουάν Έιτο με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 29 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 41-44, 62-59, 90-75

Paris Basketball # Nom MIN PTS 2TR 2TT 2P% 3R 3T 3P% LFR LFT LF% RO RD REB PD INT CT CS BP FTE +/- EVAL 3 Terry Tarpey 20:05 6 3 4 75 0 4 0 0 0 0 1 4 5 2 1 0 0 1 1 +4 8 7 Sebastian Herrera (C) 17:59 10 1 1 100 2 4 50 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 +2 39 9 Tyson Etienne 26:17 26 2 4 50 5 10 50 7 8 87.5 0 0 0 3 0 0 1 3 3 +9 18 15 Mouhamed Faye 16:50 8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 8 1 2 0 0 +0 19 18 Daulton Hommes 23:57 11 3 4 75 1 6 16.67 2 2 100 0 0 0 0 0 3 1 0 0 +0 11 79 Léopold Cavaliere 20:44 10 0 0 0 0 0 0 1 4 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -4 10 - Jared Rhoden 22:47 18 5 7 71.43 1 4 25 5 5 100 1 2 3 0 0 1 0 2 4 +14 15 11 Joël Ayayi 21:11 3 0 3 0 1 5 20 0 0 0 1 3 4 4 1 0 1 1 1 +11 14 13 Allan Dokossi 21:34 5 2 3 66.67 0 0 0 1 2 50 1 6 7 5 2 3 0 1 3 +6 19 16 Nobel Boungou Colo DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 Joao Maozinha 08:36 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 -8 2 - Equipe / Entraîneur 00:00 0 - - - - - - - - - 3 3 6 1 0 0 - - - - - TOTAL 200:00 90 21 31 67.74 10 33 30.3 18 26 69.23 11 25 36 19 7 4 2 9 22 +10 6