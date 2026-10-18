Παρί - Μπουλαζάκ 90-75: Ανατροπή και επιστροφή στις νίκες
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Παρί, μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, υποδέχθηκε την Μπουλαζάκ και με ανατροπή και εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με για την τέταρτη αγωνιστική της Pro A.
Η Παρί έχει το απόλυτο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπως και η Βιλερμπάν και η Ντιζόν. Κορυφαίοι για τους Παριζιάνους κόντρα στην Μπουλαζάκ ήταν οι Άλαν Ντοκόσι (5 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 1 λάθος) και Τάισον Ετιέν (26 πόντοι, 3 ασίστ, 3 λάθη).
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αντουάν Έιτο με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 29 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 41-44, 62-59, 90-75
Paris Basketball
|#
|Nom
|MIN
|PTS
|2TR
|2TT
|2P%
|3R
|3T
|3P%
|LFR
|LFT
|LF%
|RO
|RD
|REB
|PD
|INT
|CT
|CS
|BP
|FTE
|+/-
|EVAL
|3
|Terry Tarpey
|20:05
|6
|3
|4
|75
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|5
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|+4
|8
|7
|Sebastian Herrera (C)
|17:59
|10
|1
|1
|100
|2
|4
|50
|2
|2
|100
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|+2
|39
|9
|Tyson Etienne
|26:17
|26
|2
|4
|50
|5
|10
|50
|7
|8
|87.5
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|3
|+9
|18
|15
|Mouhamed Faye
|16:50
|8
|4
|4
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|6
|8
|1
|2
|0
|0
|+0
|19
|18
|Daulton Hommes
|23:57
|11
|3
|4
|75
|1
|6
|16.67
|2
|2
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|+0
|11
|79
|Léopold Cavaliere
|20:44
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|25
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-4
|10
|-
|Jared Rhoden
|22:47
|18
|5
|7
|71.43
|1
|4
|25
|5
|5
|100
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|4
|+14
|15
|11
|Joël Ayayi
|21:11
|3
|0
|3
|0
|1
|5
|20
|0
|0
|0
|1
|3
|4
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|+11
|14
|13
|Allan Dokossi
|21:34
|5
|2
|3
|66.67
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|1
|6
|7
|5
|2
|3
|0
|1
|3
|+6
|19
|16
|Nobel Boungou Colo
|DNP
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|45
|Joao Maozinha
|08:36
|2
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-8
|2
|-
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|3
|6
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|90
|21
|31
|67.74
|10
|33
|30.3
|18
|26
|69.23
|11
|25
|36
|19
|7
|4
|2
|9
|22
|+10
|6
Boulazac Basket Dordogne
|#
|Nom
|MIN
|PTS
|2TR
|2TT
|2P%
|3R
|3T
|3P%
|LFR
|LFT
|LF%
|RO
|RD
|REB
|PD
|INT
|CT
|CS
|BP
|FTE
|+/-
|EVAL
|2
|Obinna Anochili-Killen
|14:20
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|+5
|-2
|5
|Antoine Eito
|28:37
|13
|1
|1
|100
|2
|7
|28.57
|5
|6
|83.33
|1
|4
|5
|7
|3
|0
|0
|4
|1
|-18
|18
|9
|Joshua Uduje
|30:18
|13
|3
|8
|37.5
|2
|6
|33.33
|1
|2
|50
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-13
|5
|13
|Essome Miyem
|23:05
|15
|6
|9
|66.67
|0
|0
|0
|3
|6
|50
|3
|8
|11
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|-5
|19
|25
|Thomas Ville (C)
|26:02
|5
|1
|1
|100
|1
|6
|16.67
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|0
|4
|3
|-10
|3
|1
|Aaron Estrada
|23:38
|4
|2
|5
|40
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|6
|2
|1
|0
|1
|2
|0
|-3
|3
|7
|Cyrille Eliezer-Vanerot
|24:06
|8
|0
|1
|0
|2
|4
|50
|2
|2
|100
|1
|0
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|-16
|10
|21
|Patrick Beverley
|DNP
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Godwin Omenaka
|12:45
|7
|3
|3
|100
|0
|0
|0
|1
|4
|25
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-8
|5
|32
|J.T. Shumate
|17:09
|7
|2
|2
|100
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|+0
|10
|-
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|75
|18
|30
|60
|9
|31
|29.03
|12
|20
|60
|10
|25
|35
|19
|7
|3
|1
|12
|22
|-10
|81
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