Παρί - Μπουλαζάκ 90-75: Ανατροπή και επιστροφή στις νίκες

Παρί - Μπουλαζάκ 90-75: Ανατροπή και επιστροφή στις νίκες

Παρί - Μπουλαζάκ 90-75: Ανατροπή και επιστροφή στις νίκες

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Η Παρί φιλοξένησε την Μπουλαζάκ για την τέταρτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με .

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Παρί, μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, υποδέχθηκε την Μπουλαζάκ και με ανατροπή και εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με για την τέταρτη αγωνιστική της Pro A.

Η Παρί έχει το απόλυτο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπως και η Βιλερμπάν και η Ντιζόν. Κορυφαίοι για τους Παριζιάνους κόντρα στην Μπουλαζάκ ήταν οι Άλαν Ντοκόσι (5 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 1 λάθος) και Τάισον Ετιέν (26 πόντοι, 3 ασίστ, 3 λάθη).

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αντουάν Έιτο με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 29 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 41-44, 62-59, 90-75

Paris Basketball

#NomMINPTS2TR2TT2P%3R3T3P%LFRLFTLF%RORDREBPDINTCTCSBPFTE+/-EVAL
3Terry Tarpey20:0563475040000145210011+48
7Sebastian Herrera (C)17:591011100245022100000110000+239
9Tyson Etienne26:17262450510507887.5000300133+918
15Mouhamed Faye16:50844100000000102681200+019
18Daulton Hommes23:571134751616.6722100000003100+011
79Léopold Cavaliere20:44100000001425101010000-410
-Jared Rhoden22:47185771.43142555100123001024+1415
11Joël Ayayi21:1130301520000134410111+1114
13Allan Dokossi21:3452366.670001250167523013+619
16Nobel Boungou ColoDNP---------------------
45Joao Maozinha08:36211100000000201011000-82
-Equipe / Entraîneur00:000---------336100-----
TOTAL200:0090213167.74103330.3182669.2311253619742922+106

Boulazac Basket Dordogne

#NomMINPTS2TR2TT2P%3R3T3P%LFRLFTLF%RORDREBPDINTCTCSBPFTE+/-EVAL
2Obinna Anochili-Killen14:20300011100000000111000+5-2
5Antoine Eito28:3713111002728.575683.33145730041-1818
9Joshua Uduje30:18133837.52633.331250022000202-135
13Essome Miyem23:05156966.6700036503811001022-519
25Thomas Ville (C)26:025111001616.67000123310043-103
1Aaron Estrada23:3842540050000336210120-33
7Cyrille Eliezer-Vanerot24:068010245022100101400004-1610
21Patrick BeverleyDNP--------------------
23Godwin Omenaka12:457331000001425011000002-85
32J.T. Shumate17:097221001250000112200003+010
-Equipe / Entraîneur00:000---------033000-----
TOTAL200:007518306093129.03122060102535197311222-1081
@Photo credits: eurokinissi
     

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