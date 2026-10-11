Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Παρί για τον τραυματισμό του Ναντίρ Ιφί εν όψει της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Παρί κέρδισε άνετα τη Στρασμπούρ με 98-84 για την 3η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Βέβαια, οι Γάλλοι έχουν να ανησυχούν για τον τραυματισμό του Ναντίρ Ιφί στον αριστερό του αστράγαλο, ενώ φάνηκε και να κουτσαίνει μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Γάλλος διεθνής αποχώρησε από το ματς στο 31ο πρώτο λεπτό και μέχρι τότε μέτρησε μόλις 8 πόντους. Η Παρί στη συνέχεια καλέιται να αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια (14/10, 21:45) και εκτός τον Ερυθρό Αστέρα (16/΄10, 21:00) για τη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί στη EuroLeague.