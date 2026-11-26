Ο Ναντίρ Ιφί θα παραμείνει στην Παρί μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τον ατζέντη του.

Από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, είναι αυτό του Ναντίρ Ιφί. Ο 24χρονος πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί, είναι ο ηγέτης της και ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει «χτυπήσει» την πόρτα της γαλλικής ομάδας για τον Ιφί, όμως ο ίδιος, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Παρίσι. Ο ατζέντης του, Ολιβιέ Μαζέ, μίλησε στη «L' Equipe», με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα.

Ο Μαζέ είπε ότι η Παρί δεν έχει καμία πρόθεση να δώσει τον Ιφί και πως ο Γάλλος γκαρντ θα παραμείνει στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Μεταξύ άλλων, ο Μαζέ είπε

«Παρά τις πολλές φήμες και τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο, θέλουμε να υπενθυμίσουμε την προσήλωση του Ναντίρ στο πρότζεκτ της Παρί Μπάσκετ και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα αποχώρησής του από τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Ναντίρ είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην τρέχουσα αγωνιστική του πορεία και η αφοσίωσή του είναι πλήρης, με στόχο να διατηρήσει την ομάδα στη θετική τροχιά της, τόσο στην EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα Betclic Élite».