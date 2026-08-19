Κάλιαρι: Ξύπνησε από το κώμα ο 20χρονος που πήγε να πνιγεί σε πισίνα
Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιαέλ Τρεπί, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό περιστατικό του σε πισίνα στο Πόρτο Τσέρβο. Ο 20χρονος επιθετικός της Κάλιαρι ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο πέσει, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει πλήρη συνείδηση και επικοινωνεί κανονικά με τους γιατρούς.
Μάλιστα, όλα κυλούν καλύτερα καθώς ο Τρεπί αποσωληνώθηκε. Ο νεαρός Γάλλος δεν παρουσιάζει νευρολογικά ελλείμματα, ενώ παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό στενή παρακολούθηση. Επίσης οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση των πνευμόνων του.
Η Κάλιαρι βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του, με τον σύλλογο να στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης: «Είσαι δυνατός, Γιαέλ. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα».
Να θυμίσουμε πως ο νεαρός κόντεψε να πνιγεί σε πισίνα καθώς δεν δεν υπολόγισέ καλά το βάθος της πισίνας και βρέθηκε σε σημείο που δεν πάτωνε, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να χάσει τις αισθήσεις του.
🔵Yael #Trepy si è risvegliato dal coma farmacologico. Al momento non presenta deficit neurologici evidenti. Lo rende noto il Santissima Annunziata di Sassari, dove l'attaccante del Cagliari è ricoverato da domenica in terapia intensiva per un principio di annegamento— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 19, 2026
Foto Ansa pic.twitter.com/gv6zGGq7kr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.