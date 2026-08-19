Ο Γιαέλ Τρεπί βγήκε από το τεχνητό κώμα με την πορεία της υγείας του να παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη.

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιαέλ Τρεπί, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό περιστατικό του σε πισίνα στο Πόρτο Τσέρβο. Ο 20χρονος επιθετικός της Κάλιαρι ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο πέσει, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει πλήρη συνείδηση και επικοινωνεί κανονικά με τους γιατρούς.

Μάλιστα, όλα κυλούν καλύτερα καθώς ο Τρεπί αποσωληνώθηκε. Ο νεαρός Γάλλος δεν παρουσιάζει νευρολογικά ελλείμματα, ενώ παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό στενή παρακολούθηση. Επίσης οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση των πνευμόνων του.

Η Κάλιαρι βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του, με τον σύλλογο να στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης: «Είσαι δυνατός, Γιαέλ. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα».

Να θυμίσουμε πως ο νεαρός κόντεψε να πνιγεί σε πισίνα καθώς δεν δεν υπολόγισέ καλά το βάθος της πισίνας και βρέθηκε σε σημείο που δεν πάτωνε, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να χάσει τις αισθήσεις του.

