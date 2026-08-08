Ο Πάτρικ Μπέβερλι βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπουλαζάκ, με τον 38χρονο Αμερικανό να εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία.

Η Μπουλαζάκ φαίνεται πως ετοιμάζεται να τραβήξει ξανά τα βλέμματα στη Γαλλία, επιχειρώντας να φέρει στο ρόστερ της τον Πάτρικ Μπέβερλι με την πολυετή εμπειρία στο NBA.

Ο 38χρονος γκαρντ έχει αγωνιστεί σε 666 παιχνίδια στο NBA, σε 12 σεζόν καταγράφοντας κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί τρεις φορές στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες της λίγκας. Η περίπτωση του Μπέβερλι, πάντως, δεν αφορά μόνο το βαρύ βιογραφικό του. Ο Αμερικανός έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε σε Ελλάδα και Ισραήλ.Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2024-25 πανηγύρισε την κατάκτηση του EuroCup με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έφτασε μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ.

Στην τελευταία του σεζόν στην Ελλάδα, ο Μπέβερλι είχε 7.8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL.