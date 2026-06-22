Λίγες ώρες πριν από το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών με την Παρί, οι παίκτες της Μονακό εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην αγωνιστούν εάν επιβληθούν τιμωρίες στους Ματ Στράζελ και Άλφα Ντιάλο.

Σε... θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση των πιθανών πειθαρχικών κυρώσεων στους Ματ Στράζελ και Άλφα Ντιάλο, με τη Μονακό να ετοιμάζεται να τινάξει τον πέμπτο τελικό με την Παρί στον αέρα.

Όπως αποκαλύπτουν η Equipe και η Nice-Matin, στο στρατόπεδο των Μονεγάσκων επικρατεί έντονη αναστάτωση μετά τα γεγονότα του τρίτου τελικού απέναντι στην Παρί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μέλη του ρόστερ έχουν ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση τιμωρίας των Στράζελ και Ντιάλο δεν αποκλείεται να αρνηθούν να αγωνιστούν στον πέμπτο και καθοριστικό τελικό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Γαλλίας.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στον επεισοδιακό τρίτο αγώνα της σειράς στην έδρα της Μονακό. Σε ένα παιχνίδι με τεράστια ένταση, τόσο ο Ντιάλο όσο και ο Στράζελ αποβλήθηκαν, με τον Γάλλο γκαρντ να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της έντονης διαμαρτυρίας του προς τους διαιτητές και ειδικότερα προς τον Μεχντί Ντιφαλά.

🚨 COUP DE TONNERRE AVANT LA BELLE ENTRE PARIS ET MONACO !



😮 Selon @lequipe et @Nice_Matin, des joueurs de l'ASM menacent de ne pas jouer le Match 5, si Matthew Strazel et Alpha Diallo étaient suspendus !



👀 Une décision de la commission est attendue



→https://t.co/vZpqPfYgGj pic.twitter.com/vNNqfKxuiq — BeBasket (@Be_BasketFr) June 22, 2026

Παρά τα όσα καταγράφηκαν στα φύλλα αγώνα, η γαλλική λίγκα δεν προχώρησε σε έκτακτη διαδικασία, επιτρέποντας στους δύο παίκτες να αγωνιστούν κανονικά στο Game 4. Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε την παρουσία τους, επικράτησε με 96-84 και ισοφάρισε τη σειρά, με τον Στράζελ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους και 9 ασίστ.

Πλέον, όμως, η αγωνία κορυφώνεται καθώς η πειθαρχική επιτροπή αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση πριν από τον τελευταίο τελικό. Στη Μονακό θεωρούν ότι μια πιθανή τιμωρία την παραμονή του αγώνα θα ισοδυναμούσε με σοβαρό πλήγμα στις ελπίδες τους για την κατάκτηση του τίτλου, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ομάδα έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στο ρόστερ της.

Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη γενικότερη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους Μονεγάσκους απέναντι στη διοργανώτρια αρχή. Στο εσωτερικό της ομάδας εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου, με αποτέλεσμα η Παρί να τερματίσει στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης άμεσης προσφυγής με ανασταλτικό χαρακτήρα σε περίπτωση τιμωρίας, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει στους δύο παίκτες να αγωνιστούν κανονικά μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.