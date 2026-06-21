Η Μονακό ισοφάρισε τη σειρά με την Παρί επικρατώντας με 96-84 για να στείλει τη σειρά των τελικών σε πέμπτο παιχνίδι.

Η Μονακό έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος (2-2) επικρατώντας με 96-84 της Παρί στο Μόντε Κάρλο και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της..

Έτσι το πρωτάθλημα θα πάρει παράταση καθώς οδηγήθηκε και σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της Παρί. Κορυφαίος για τους Μονεγάσκους ήταν ο Ματ Στράζελ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση. Σημαντικές βοήθειες πρόσφεραν επίσης οι Μπλόσομγκεϊμ με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Χέιζ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους αντιπάλους, ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς όμως λάβει στήριξη από τους συμπαίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 54-33, 83-55, 96-84