Πρόεδρος γαλλικής λίγκας για Μονακό: «Η επιστροφή στις χαμηλότερες κατηγορίες φαίνεται πως αποτελεί λύση»

O πρόεδρος της γαλλικής λίγκας στάθηκε στο μέλλον της Μονακό και τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της αρνείται να δει την πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας, Φίλιπ Οσέρ μίλησε στην «Equipe» και τόνισε πως η Μονακό πιθανότητα θα χρειαστεί να περάσει από μια μεταβατική περίοδο, αναφέροντας το σενάριο του υποβιβασμού.

«Σήμερα, ο Αλεξέι Φεντορίτσεφ δυσκολεύεται να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παραδώσει τα ηνία της ομάδας. Η Μονακό πιθανότατα θα χρειαστεί να περάσει από μια μεταβατική περίοδο πριν ξεκινήσει εκ νέου την ανοικοδόμησή της. Είναι ρεαλιστικό ένα μοντέλο με προϋπολογισμό 30 ή 40 εκατομμυρίων ευρώ; Δεν είμαι βέβαιος.

Η επιστροφή στις χαμηλότερες κατηγορίες και η είσοδος νέων μετόχων φαίνεται πως αποτελούν τη λύση, πιθανότατα εκείνη που επιθυμεί και το ίδιο το Πριγκιπάτο, με την Εθνική Χρηματοδοτική Εταιρεία (SNF), έναν κρατικό φορέα, να αναλαμβάνει προσωρινά τον ρόλο του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, η DNCCG δεν πρόκειται να επιτρέψει την επανεκκίνηση του συλλόγου χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστούν νέα στοιχεία και μέχρι τις αρχές Ιουλίου η υπόθεση θα έχει ξεκαθαρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.