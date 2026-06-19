Με τον Λαμάρ Στίβενς να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, η Παρί έκανε με τη σειρά της break στην έδρα της Μονακό (77-88) και πήρε προβάδισμα με 2-1 στους τελικούς.

Αν και η Μονακό είχε την ψυχολογία από το «break» στο Παρίσι, η Παρί κατάφερε να ανακτήσει τα ηνία και το αβαντάζ της έδρας κερδίζοντας μέσα στο «Gaston Medecine» με 77-88 για το 2-1 στη σειρά των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Λαμάρ Στίβενς ήταν εκείνος που έκανε την μεγάλη διαφορά για την ομάδα του καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 7/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολες, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:47 λεπτά συμμετοχής. Μαζί του και ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε άλλους 22 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 12/12 βολές με 6 τελικές πάσες σε 24:20'

Για λογαριασμό της Μονακό που δέχθηκε 30 πόντους στην τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να γνωρίσει και την ήττα, ξεχώρισαν οι Οκόμπο (15π.), Νέντοβιτς (11π.), Μπλόσομγκεϊμ (10π.) και Τάρπεϊ (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 44-40, 61-58, 77-88.