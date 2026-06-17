Παρί - Μονακό 90-102: Έκανε το break
Η Μονακό κυριάρχησε απέναντι στην Παρί και πήρε τη νίκη στο Παρίσι με 90-102, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών στη Γαλλία, καθώς αυτή τη φορά οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.
Από την αρχή του αγώνα η Μονακό είχε το πάνω χέρι, με την Παρί να μην μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και να βρίσκεται σταθερά πίσω με διψήφιες διαφορές. Έτσι, η ομάδα του Πριγκιπάτου έκανε το 1-1 και πλέον πάει στο Μονακό με σκοπό να υπερασπιστεί την έδρα της και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Οι Ντιάλο και Στράζελ είχαν από 22 πόντους για την Μονακό, με τον Οκόμπο να προσθέτει 17 και τον Μπλόσομγκεϊμ 11.
Για την Παρί, ο Ιφί είχε 20 πόντους και ο Ερέρα 19.
Το Game 3 των τελικών είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19/6 στις 21:55.
Τα δεκάλεπτα: 15-28, 41-53, 66-77, 90-102
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