Ο Τι Τζέι Σορτς θα βρεθεί στις εξέδρες της Παρί για τον δεύτερο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μονακό.

Η σχέση του Τι Τζέι Σορτς με την Παρί αποδείχθηκε πολύ ισχυρή για να περιοριστεί μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Παρότι η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε, ο Αμερικανός άσος ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά δίπλα στην ομάδα που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague.

Η γαλλική ομάδα γνωστοποίησε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media ότι ο Σορτς θα δώσει το «παρών» στον δεύτερο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μονακό, στηρίζοντας από κοντά τους πρώην συμπαίκτες του στη μάχη για τον τίτλο.

Η Παρί έκανε το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα στη σειρά, «σπάζοντας» την έδρα της Μονακό με το εντυπωσιακό 95-91 και παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στους τελικούς. Πλέον επιστρέφει στο γήπεδό της με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες της και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο βράδυ, η παρουσία του Σορτς αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χρώμα στην ατμόσφαιρα. Άλλωστε, ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε το πρόσωπο της ομάδας τα τελευταία χρόνια και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους της Παρί. «Θα είναι μαζί μας αύριο το βράδυ για να στηρίξει την οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η γαλλική ομάδα στην ανάρτησή της.