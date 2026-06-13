Σορτς: Το Sportando... στέλνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια τη νέα σεζόν
Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σε λίγες ώρες (18:00) στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως κοιτάει και την επόμενη σεζόν και έχουν κλείσει από τώρα τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ!
Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του Sportando, η Βαλένθια έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο και αυτός είναι ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα γίνεται λόγος για προκαταρκτική συμφωνία
«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.
Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».
🚨 TJ Shorts is seeing some playing time in these finals in Greece, but his future appears to lie elsewhere.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 13, 2026
The American point guard still has one year left on his contract with Panathinaikos and will need to find a way out; if he gets the green light, Valencia now appears to… pic.twitter.com/dvGxWxc0u6
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