Ο Τζούλιους Τόμας έχει πρόταση από το Πόρτλαντ για να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας του ΝΒΑ και να αφήσει την Παρί.

Αν και ο νεότερος τεχνικός της Euroleague τη φετινή σεζόν, μόλις 28 ετών, ο Τζούλιους Τόμας ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο ρόλο του ως πρώτος προπονητής διαδεχόμενος τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι, καθώς έδειξε σημαντικό έργο συνολικά στην Παρί, την οποία καθοδηγεί στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή από τη Μονακό.

Η πολύ καλή παρουσία του Τζούλιους Τόμας, τόσο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όσο και στη Γαλλία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ωστόσο μια πρόταση είναι αυτή που ξεχωρίζει και έρχεται από το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος προπονητής έχει στα χέρια του πρόταση από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για να συμπεριληφθεί στο προπονητικό επιτελείο του Τιάγκο Σπλίτερ, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Τσόνσι Μπίλαπς.

Ο τεχνικός των Μπλέιζερς είχε συνεργαστεί άλλωστε πέρσι στην Παρί με τον Τζούλιους Τόμας και έχει ξεκάθαρη άποψη για τις δυνατότητες του, αλλά και το ταλέντο του.

Μάλιστα, δεν είναι μόνο η επιλογή του ΝΒΑ που έχει στα χέρια του, αλλά και δυο προτάσεις από την Αυστραλία τις οποίες επίσης μελετάει, αλλά με λιγότερες πιθανότητες υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχει την προσήλωση του στους τελικούς με τη Μονακό και μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του με τους Παριζιάνους στο γαλλικό πρωτάθλημα, τότε θα πάρει την απόφαση του με την επιλογή της μετάβασης στο ΝΒΑ και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να είναι η επικρατέστερη.

